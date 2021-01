Aveva in casa una Beretta illegalmente, 53enne di Ceranesi denunciato

Ceranesi. In casa aveva una Beretta calibro 9×21, modello piuttosto comune e utilizzato anche da alcuni corpi di polizia locale. Ma non avrebbe dovuto. Non aveva autorizzazioni, licenze e altri titoli per possedere l’arma.

Nel giorni scorsi la pattuglia della stazione dei Carabinieri di Campomorone, durante un normale servizio per il controllo del territorio, al termine dei dovuti accertamenti, ha scoperto il possessore della pistola.

L’uomo, M.C. 53enne, di Ceranesi, è stato denunciato per porto abusivo d’arma. La Beretta è stata sequestrata.