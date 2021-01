Autostrade, riaprono i caselli di Pra’ e Pegli ma per due notti chiude l’allacciamento A10/A12

Genova. Da qualche giorno le code erano diventate la normalità, sulla A10, tra Arenzano e Voltri, specialmente nell’ora di punta. Con ripercussioni sulla viabilità ordinaria, sull’Aurelia. Stamani, hanno però riaperto regolarmente, i caselli di Pegli e Pra’ e il traffico è nettamente migliorato.

“Sono terminati gli interventi all’interno dei fornici ovest delle gallerie San Pietro, Pallavicini e Provenzale programmati in questo periodo di minor traffico in ragione delle limitazioni alla circolazione disposte dall’ultimo Dpcm per contenere i disagi”, aveva scritto Autostrade in un comunicato. E stamani alle 3 la promessa è stata mantenuta.

Tuttavia, in attesa di conoscere i dettagli della chiusura a lungo termine di una corsia sulla A7 Genova Milano Aspi rende noti altri cantieri e altre chiusure.

Nella notte di oggi e in quella di domani, dalle 22 alle 6, sulla A7 resterà chiuso per lavori il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 e quello con la A12, in direzione Serravalle.

In A10 tra le 22 di mercoledì 13 e le 6 del mattino di giovedì 14 gennaio sarà chiuso il tratto fra Genova Aeroporto e Pra’ in direzione Savona, lo stesso tratto ma in direzione opposta resterà chiuso dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 gennaio mentre il tratto fra Arenzano e l’allacciamento A26, verso Genova, resterà chiuso dalle 22 di giovedì 14 e le 6 di venerdì 15 gennaio. Nelle stesse ore, sarà chiuso anche il casello di Genova Aeroporto per chi arriva da Genova.

Chiuso anche l’allacciamento con la A7, per chi arriva da Savona, fra le 2 e le 5 del mattino di venerdì 15 gennaio.