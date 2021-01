Autostrade, code a Genova Est e in A10 per incidente. Nella notte intervento sulla pavimentazione

Genova. Rallentamenti e code si stanno verificando questa mattina in alcuni punti del nodo autostradale di Genova, con qualche disagio per i viaggiatori.

Sulla A10, a causa di un incidente, si stanno verificando incolonnamenti tra Genova Pra’ e il bivio con la A7, in direzione Genova, mentre è in aumento la coda in uscita al casello di Genova Est da entrambe le direzioni di provenienza.

Nelle notte il tratto di A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Livorno è stato interessato da una chiusura necessario per “consentire un intervento non derogabile di ripristino della pavimentazione”, come segnalato sul canale Telegram di Autostrade per l’Italia. Il tratto è stato poi riaperto alle 7,30, smaltendo in pochi minuti il circa 1 chilometro di coda accumulatosi.