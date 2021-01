Autostrade, chiude l’allacciamento tra A12 e A7: già 3 chilometri di coda

Genova. E’ stato chiuso questa mattina intorno alle 6, come da programma, l’allacciamento tra A12 e A7. Il bivio sarà chiuso fino al 12 febbraio, secondo le intenzioni di Aspi, per lavori sui guardrail e all’interno della galleria Montegalletto.

Alle 7 di questa mattina erano già 3 i chilometri di coda tra Genova Est e il bivio A12/A7, preludio di una settimana che si preannuncia molto complicata anche per il traffico sulla viabilità ordinaria. Anche a Bolzaneto, in entrata e in uscita, si sono formati rallentamenti.

In attesa di capire se ci saranno aggiustamenti, attenzione anche alle due notti di mercoledì 27 e di giovedì 28 gennaio, infatti, sarà chiuso sulla stessa A12 il tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 verso il capoluogo ligure. Quindi uscita obbligatoria a Genova Est per chi arriva da Livorno e traffico dirottato sulla viabilità urbana.

Inoltre, per analoghi lavori sulla galleria “Ribasso” sulla A12, dalle 6 del 25 gennaio alle 6 del 30 gennaio il casello di Lavagna sarà chiuso in uscita per chi arriva da Livorno e in entrata per chi è diretto a Genova.

Intanto questa mattina non manca il “solito” chilometro di coda per lavori sulla autostrada A26 in direzione sud tra Ovada e Masone all’altezza del chilometro 25.