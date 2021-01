Autostrade, cavi elettrici staccati dalla volta di una galleria in A10

Genova. Alcuni cavi elettrici si sono staccati dalla volta della galleria Coronata dell’autostrada A10 tra l’uscita di Genova Aeroporto e la rampa di immissione dello stesso casello, in direzione Ponente. È successo poco dopo le 21.

La notizia, segnalata da alcuni utenti sui social, è stata confermata dalla centrale operativa della polizia stradale. Si tratta della galleria ristrutturata prima dell’apertura del nuovo ponte sul Polcevera. Non si segnalano danni a veicoli o persone.

Secondo quanto comunica Autostrade, un mezzo pesante ha agganciato e strappato un cavo per diversi metri. Il personale di Aspi è intervenuto sul posto.

E’ stata attivata l’uscita obbligatoria ad Aeroporto per tutti i mezzi che arrivano dalla A7: escono ad Aeroporto, la viabilità gli fa fare conversione sul piazzale e riprendono l’autostrada in direzione Savona, così non devono arrivare a Pegli. Chi deve andare a Genova invece non ha problemi. Chi entra ad Aeroporto va senza problemi sia a Savona sia verso Genova.

Sul tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’ era comunque in programma la chiusura per lavori a partire dalle 22.