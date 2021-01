Attesa finita, il Rapallo Pallanuoto torna in vasca

Rapallo. Anno nuovo, nuovo campionato, squadra rinnovata: nonostante il periodo sia davvero molto particolare, gli stimoli per ricominciare una nuova avventura in casa Rapallo Pallanuoto non mancano.

Le giallloblù scenderanno in campo domenica 24 gennaio, alle ore 15, per il primo match di Serie A2 femminile, girone Nord-Ovest. Avversarie, le genovesi della Locatelli Pallanuoto. Si giocherà a porte chiuse per via delle normative anti-Covid.

Le parole del tecnico Luca Antonucci: “Ricominciamo da una serie e da una squadra nuove: io stesso non ho mai allenato in A2. Diciamo che è tutto un po’ strano, considerato anche il periodo che stiamo attraversando. Siamo passati dal lottare per lo scudetto alla serie cadetta, dove l’obiettivo principale è far crescere le giovani. Una sfida diversa, ma non certo meno stimolante. In A1 sarebbe stato più difficile per loro trovare spazi, in A2 avranno invece modo di crescere, fare esperienza, mettersi alla prova. Purtroppo, non avendo potuto disputare amichevoli, è difficile valutare a quale punto della preparazione siamo in questo momento: da questo punto di vista, le indicazioni arriveranno dalle prime partite di campionato. Da inizio stagione ho però notato in loro dei miglioramenti: l’entusiasmo non manca e sono il primo ad essere curioso di scoprire dove potremo arrivare con questa nuova avventura”.

Di seguito la rosa del Rapallo Pallanuoto con nome, cognome, anno di nascita e ruolo delle giocatrici.

Sara Gasparini, 2006, portiere

Giulia Tovagliari, 2006, portiere

Francesca Cò, 2002, difensore

Benedetta Cabona, 2003, centrovasca

Dorotea Giavina, 2000, difensore

Veronica Giavina, 2005, centroboa

Vittoria Costigliolo, 2004, centroboa

Martina Antonucci, 1997, centrovasca

Giulia Fiore, 1999, attaccante (capitano)

Svetlana Kuzina, 1993, attaccante

Alessia Antonucci, 2005, attaccante

Ursula Gitto, 1993, attaccante

Cecilia Buralli, 2005, attaccante

Alessia Mascherpa, 2005, attaccante

Elena Mascherpa, 2007, attaccante

Marta Stiaccini, 2006, attaccante

Martina Solimano, 2007, attaccante