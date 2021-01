Asef vara il “funerale sociale”: agevolazioni basate sull’Isee

Genova. Un progetto per andare incontro alle sempre crescenti necessità di famiglie genovesi, colpite da un lutto in piena crisi economico-finanziaria conseguente alla pandemia Covid-19.

Asef srl, l’azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, ha messo a punto l’iniziativa “funerale sociale”. L’accesso alle consistenti agevolazioni è correlato all’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) della persona che organizza il servizio funebre. I prezzi sono reali e trasparenti e includono tasse, diritti di trasporto, inumazione o eventuale cremazione.

Sono state identificate quattro fasce di Isee che danno accesso ad agevolazioni decrescenti, comprese tra 0 e 13.000 euro. Il funerale per inumazione, nella prima fascia (Isee da 0 – 5000 euro) costerà al cittadino 1100 euro; nella seconda fascia (Isee da 5000 – 7500 euro) avrà un costo di 1300 euro; nella terza fascia (Isee da 7500 a 9000 euro) 1400 euro; nella quarta fascia (Isee da 9000 a 13000 euro) un costo massimo di 2100 euro. In caso di cremazione, il costo dei servizi risulterà leggermente maggiorato.

In tutti i casi sarà possibile rateizzare, a interessi zero, il pagamento del servizio funebre. L’iniziativa sarà accessibile già dal primo di febbraio.

Per dare copertura finanziaria al piano di agevolazioni, la direzione di Asef ha raddoppiato il volume del fondo sociale, già esistente in seno alla partecipata comunale e utilizzato negli anni scorsi per aiutare cittadini in comprovate difficoltà. Nel 2020 hanno avuto accesso ad agevolazioni 109 famiglie per un totale di oltre 40 mila euro erogati da Asef a copertura degli sgravi accordati.

“Nel 2020, a Genova, il numero dei servizi funebri è aumentato, rispetto al 2019, del 23 per cento – dichiara Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di Asef – questa crescita, in larga misura, è direttamente proporzionale al diffondersi della pandemia da Covid, che, come evidente, ha avuto e sta avendo anche una ricaduta molto negativa sul tessuto socioeconomico cittadino”.

Questo il presupposto che ha indotto la dirigenza di Asef ad allargare la platea di cittadini che possano accedere a forti sconti per i funerali. “Asef è una società partecipata del Comune di Genova – sottolinea Rossetti – il principale obiettivo è di essere al fianco dei cittadini nel momento della difficoltà. L’azienda ha una chiara valenza sociale e oggi ad avere bisogno di aiuto possono esserci famiglie che, prima della pandemia, erano economicamente tranquille”.

I prezzi dei servizi funebri verranno concordati con i cittadini dagli addetti alla rete commerciale in servizio nelle varie agenzie Asef. dislocate sul territorio. “Le tariffe saranno esposte dal personale e applicate in piena trasparenza – commenta Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef – sono comprensive di tutte le voci di spesa che compongono un servizio funebre, diritti e cremazione compresi. E danno diritto a funerali di qualità elevata, negli standard che contraddistinguono la nostra azienda”.