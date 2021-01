Arcieri Tigullio, risultati positivi al campionato regionale indoor

Sestri Levante. Registrando la più numerosa presenza di atleti al campionato regionale ligure della disciplina di tiro alla targa indoor sulla distanza dei 18 metri, gli atleti dell’Arcieri Tigullio hanno dimostrato che la passione per lo sport supera anche le paure del Covid-19.

La società sportiva guidata dal presidente Marcello Aquilano ha schierato sulla linea di tiro della palestra del Centro Sportivo Liceo Parentucelli di Sarzana ben ventiquattro atleti di ogni età, ben raffigurando alla manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Arcieri Sarzana l’ottima condizione in cui si trova nonostante tutte le restrizioni dovute alla pandemia in corso che affligge da quasi un anno anche il mondo dello sport.

La gara, nella quale sono stati assegnati i titoli di campione regionale ligure 2021, si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti contagio definite dalla Federazione e dal Coni su quattro turni che hanno occupato l’intero arco delle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio. Il presidente ha così festeggiato il suo onomastico (sabato 16 era San Marcello) vedendo salire sui vari podi molti suoi atleti che, oltre ai titoli di campione regionale, hanno conquistato entrambi i trofei messi in palio: il trofeo Città di Sarzana e il trofeo Riccardo Cafagno.

Per quanto riguarda i premi agli atleti, nella divisione olimpica si è aggiudicato il primo posto ed il titolo di campionessa regionale senior femminile Irene Panella seguita dalla compagna di società Sara Noceti, mentre Mauro Benedetti si è aggiudicato il titolo regionale nella categoria master maschile, ha partecipato anche Gianluca Azzoni, giunto dodicesimo. Tutti a podio gli arcieri olimpici delle categorie giovanili, argento per Emma Appari, Anna Callegari e Biagio Boggiano, bronzo per Gaia Lagomarsino, Riccardo Callegari e Jacopo Azzoni.

Nella divisione arco compound, successo per Michea Godano che si aggiudica il titolo di campione regionale Senior maschile, seguito da Alessio Noceti, argento, e da Luciano Canepa, bronzo, mentre arriva all’ottavo posto in classifica generale Samuele Macchiavello e si aggiudica l’argento nella categoriaMaster maschile Fabio De Ponti. Nelle categorie giovanili, successo per Marta Appari che fa suo il titolo regionale 2021 Allieve femminile.

Nella divisione arco nudo, tre sono i titoli di campione regionale aggiudicati: vincono Alessio Noceti nella categoria Seniores maschile, Marta Damonte nella categoria Seniores femminile e Daniela Sacco nella categoria Master femminile. Proseguendo nella classifica Seniores maschile, si aggiudica l’argento del campionato regionale Walter Valenza e il bronzo va a Massimo Castruccio; la classifica generale vede ancora Davide Vicini al settimo posto, Andrea Caccialanza all’ottavo e Graziano Callegari al decimo.

Da registrare la doppia presenza alla gara di Alessio Noceti che con l’arco compound porta alla vittoria la squadra Senior maschile e aiuta la conquista dell’argento alla squadra arco nudo Senior maschile.

Le competizioni proseguono seguendo il calendario nazionale in vista del campionato italiano nella speranza che la situazione contingente non obblighi la Federazione a doverlo rinviare come accaduto per molti casi analoghi nel 2020.