Apre la porta alla polizia ma si dimentica la marijuana sul comodino: 22enne nei guai

Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri pomeriggio in salita San Leonardo dove era stata segnalata una lite tra fidanzati.

Ad aprire la porta un ragazzo, che ha subito rassicurato gli agenti, minimizzando l’accaduto e dichiarando di essere rimasto solo in casa.

Non convinti i poliziotti hanno insistito per verificare all’interno, provocando così uno scatto repentino del ragazzo che e si è diretto alla stanza da letto per nascondere un involucro in bella vista sul comodino.

Notata la mossa, gli agenti hanno rinvenuto in un cassetto 11 grammi di marijuana, un bilancino e materiale da confezionamento. Il giovane, un 22enne genovese, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.