Anziana investita da una moto in via Santi Giacomo e Filippo: grave in ospedale

Genova. Una donna di 80 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita da una moto nel tardo pomeriggio in via Santi Giacomo e Filippo, nel centro cittadino.

È successo intorno alle 18.30. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, all’arrivo dell’ambulanza era in stato di incoscienza. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

L’investitore è un uomo di 56 anni che ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma dai primi accertamenti sembra che la donna stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.