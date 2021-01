Anche Genovasolidale in piazza venerdì con le “classi a cielo aperto”

Genova. Anche GenovaSolidale sarà in piazza venerdì mattina, a fianco degli studenti del coordinamento 16cento che hanno indetto l’iniziativa “Classi a cielo aperto” per manifestare la loro preoccupazione per una scuola fatta solo di didattica a distanza e con poche certezze per il futuro.

“La scuola in questo modo sta perdendo non solo la sua importante funzione didattica, ma anche quella sociale – dice Genova Solidale in una nota –

Ma le istituzioni sembrano non accorgersi di questo grave danno. Ebbene i ragazzi sì. I ragazzi si sentono defraudati del diritto allo studio e del diritto di avere la giusta continuità didattica. Per questo venerdì hanno deciso di scendere in piazza”.

“Usciremo dalle tane in cui siamo stati rinchiusi in questi mesi , per dire al

governo, alla regione che la scuola è materia nostra” dicono gli studenti e

Genovasolidale si unisce a loro considerando di vitale importanza l’istruzione, che deve essere per tutti, compresi quei figli di stranieri che crescono a fianco dei nostri, che con loro vanno dall’asilo fino all’università e che ci troveremo accanto anche nel mondo del lavoro.