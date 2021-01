Amministrative 2022, Rifondazione comunista presenterà una propria lista

Genova. “La federazione genovese del Partito della Rifondazione Comunista ed i suoi circoli territoriali iniziano il proprio percorso di avvicinamento alle elezioni comunali del 2022 e lo fanno ribadendo la propria intenzione di presentare liste elettorali alternative agli schieramenti populisti del centrodestra e del sedicente centrosinistra”. Lo afferma la segreteria genovese del partito in una nota.

“Con l’obiettivo di realizzare un programma che si basi sulla solidarietà e sul potenziamento del ruolo pubblico (servizi sociali, scuola, sanità), sul lavoro (al fianco di tutte le realtà occupazionali nelle loro rivendicazioni verso privati, Regione e Stato), sull’ambiente (stop al cemento e alle “grandi opere”, manutenzione e messa in sicurezza del territorio e della città) e sulle buone pratiche per questioni di genere e accoglienza, la federazione genovese del Partito della Rifondazione Comunista chiederà di confrontarsi con la sinistra politica e sociale cittadina e con le associazioni che in questi anni si sono battute contro le politiche fascistoidi, razziste, omofobe e liberiste, per arricchire la propria proposta politica e per esplorare la possibilità di giungere a percorsi comuni”.