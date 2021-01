Genova. Tra la notte e le prime ore del mattino piogge sparse sul centro-levante con quota neve oltre i 1700 metri, altrove tempo più asciutto ma non si escludono locali piovaschi. Da metà/tarda mattinata e per il resto della giornata precipitazioni in intensificazione sull’intera regione, potranno risultare a carattere di rovescio o temporale tra il Genovesato orientale ed il Tigullio; quota neve oltre i 1400 metri a ponente e oltre i 1700 metri a levante. Grazie alla fusione del manto nevoso quantitativi importanti di acqua si riverseranno nei bacini medio-grandi del levante, per questo motivo non sono da escludere locali esondazioni, allagamenti e frane.

Avvisi: cumulate importanti specie sul centro-levante interno ed Imperiese interno. Grazie alla fusione del manto nevoso quantitativi importanti di acqua si riverseranno nei bacini medio-grandi del levante, quindi non sono da escludere locali esondazioni, allagamenti e frane.

Condizioni meteo-marine avverse con ventilazione forte o di burrasca e mare agitato.

Dal tardo pomeriggio/sera quota neve in netto calo (fino a 400-500 metri) sui versanti padani centro-occidentali, non si escludono nevicate fino a fondovalle in Val Bormida; quota neve in calo fino a 1000 metri a levante. Situazione immutata altrove con piogge a tratti intense.

Venti: al mattino moderati o tesi da sud/sud-ovest ai lati della regione, deboli o al più moderati da nord sul settore centrale. Dal pomeriggio ventilazione forte o di burrasca da sud-ovest sugli estremi della regione, fino a forte da nord sul settore centrale. Mari: da molto mosso ad agitato su tutti i bacini.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min +7/12°C, max +10/14°C

Interno: min 0/+6°C, max +5/10°C