Allarme aggressioni a medici e infermieri, la Lega: “Vanno difesi con le forze dell’ordine”

Genova. “Sono ormai troppe le aggressioni nei confronti dei nostri sanitari, che devono essere rispettati e difesi senza se e senza ma. Le ultime risultano quelle denunciate al San Martino di Genova il 5 gennaio e al Sant’Andrea della Spezia il 16 gennaio, ma sono senz’altro di più quelle registrate negli ultimi mesi in piena pandemia da Covid-19. Si tratta ormai di un’emergenza per il sistema sanitario regionale”

A dirlo è il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai che ha annunciato un’interrogazione in consiglio regionale. “E’ necessario intraprendere, al più presto, concrete iniziative al fine di assicurare un’adeguata sicurezza al personale medico e sanitario nei pronto soccorso della Liguria”, ha spiegato Mai.

“Gli ennesimi episodi recentemente denunciati – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – sono gravissimi e inaccettabili. Occorrono più assunzioni nelle forze dell’ordine per aumentare il presidio e i controlli sul territorio. In particolare per i nostri pronto soccorso e i servizi territoriali sanitari”.