Alla guida con un permesso internazionale falso: denunciato

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato ieri un nigeriano di 40 anni, regolare sul territorio durante un posto di controllo alla circolazione.

L’uomo ha mostrato infatti un permesso internazionale, che, dopo i necessari accertamenti, è risultato essere falso.

I documento è stato sequestrato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Il 40enne è stato denunciato per uso in atto falso e requisiti per la guida dei veicoli nonché multato per 5 mila euro.