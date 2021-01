Genova. L’obbiettivo è avere pronto almeno il piano terra del nuovo Palasport di Genova nella primavera del 2022. Meno di un anno e mezzo di lavori, nel cronoprogramma fatto già restringere dal sindaco Marco Bucci, per toccare con mano la rigenerazione urbanistica del quartiere fieristico genovese.

Con la benedizione dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca e i primi colpi di benna hanno preso il via oggi i lavori di demolizione di parte del palasport di Genova e dei padiglioni C, D ed F della fiera nell’ambito della riqualificazione del Waterfront Levante in base al disegno di Renzo Piano.

“Entrare dentro al palasport provoca sempre grandi emozioni – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci ricordando ancora una volta le sue gare di atletica – tutti abbiamo qualche ricordo legato a quest’area, io devo dire grazie all’architetto Renzo Piano per aver saputo ridisegnare il waterfront e devo dire a chi ha deciso di investire sulla città, oggi c’è un progetto che inizia i suoi passi ed è vero”. Bucci ha anche ipotizzato che per l’intero quartiere bisognerà aspettare fino alla primavera del 2023.

Il cantiere parte quindi dalla rimozione delle scale esterne, spalti, vetrate e altre strutture interne all’iconico edificio acquistato da Cds Holding, che ne seguirà il restyling. “Qui durante il picco dei lavori saranno impiegati tra gli 800 e i 1000 addetti, in un momento come quello attuale, in cui il Paese ha perso 10 punti di Pil e la crisi continua a mordere, lanciarci in un progetto così importante ci dà energia” ha fatto presente il general manager di Cds Massimo Moretti. Il gruppo bresciano ha firmato con il Comune di Genova anche il preliminare d’acquisto delle altre aree della fiera.

L’obbiettivo finale è quello di realizzare un palazzo per attività sportive (omologato dal Coni per 12 diverse discipline, fino alla serie A, e con 4000 posti a sedere ampliabili per i grandi eventi), ma con all’interno attività commerciali e di ristorazione, studi medici e centri benessere, una sorta di cittadella del fitness. “Io spero che qui si giochino grandi partite, si tengano grandi eventi internazionali e magari diano spettacolo i Beatles di domani”, ha aggiunto l’imprenditore riferendosi allo storico concerto dei baronetti del 1965.

Sempre oggi parte simbolicamente anche l’abbattimento degli altri padiglioni, che ospitavano parte della facoltà di Ingegneria e uffici della Fiera (resta ovviamente il padiglione B – Jean Nouvel). Si tratta di un appalto pubblico da 11 milioni di euro e 4 mesi di lavori. Questi interventi, così come lo scavo dei canali, sono realizzati dal Comune con soldi statali, dell’amministrazione e proventi della vendita degli immobili della fiera.

All’avvio dei lavori anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. “Quando siamo subentrati nel 2017 la situazione legata a questo compendio era molto complessa anche da un punto di vista economico – ha affermato – oggi con questo progetto dimostriamo di essere credibili, in queste ore si è abusato della parola ‘costruttori’, ma costruire per il futuro della città è qualcosa di bellissimo”.