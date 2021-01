Aggredisce il nonno per entrare in casa buttandolo a terra: arrestato 19enne

Genova. Si è introdotto nell’abitazione del nonno contro la sua volontà. Dopo averlo atteso sul pianerottolo di casa, lo ha aggredito alle spalle scaraventandolo per terra per poi chiudersi all’interno dell’appartamento. L’anziano, soccorso dai vicini, ha richiesto l’aiuto della polizia.

Protagonista dell’aggressione un 19enne italiano pluripregiudicato che è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle persone e denunciato per danneggiamento aggravato. E’ successo sabato in via Oliva nel quartiere di Sestri ponente.

Agli agenti l’anziano ha raccontato che il nipote non è nuovo a questo genere di atteggiamenti. Infatti, già mercoledì il 19enne, a seguito di un litigio, aveva insultato il nonno rompendogli il cellulare per poi allontanarsi dall’abitazione.

Il giorno dopo si è presentato pretendendo di rientrare e al rifiuto del nonno gli ha rotto il campanello e la porta di casa nonché lo specchietto della sua auto.