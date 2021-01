Admo al via in Serie B, Cremisio: “I ragazzi hanno lavorato senza mai risparmiarsi”

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo annuncia l’inizio della stagione agonistica per la squadra maschile nel campionato nazionale di Serie B.

L’avventura avrà inizio con una trasferta al Palamariotti della Spezia, domenica 24 gennaio alle ore 17,30, contro la squadra locale NPSG La Spezia.

Mister Cremisio, in questo periodo di pandemia, ha comunque preparato attentamente e scrupolosamente, insieme a tutto lo staff tecnico, ogni dettaglio, fisico e tattico, per arrivare pronti a questo grande appuntamento per la società.

“Dopo mesi di allenamenti e tanto sudore versato tra incertezze e dubbi sull’inizio di una stagione sin da subito molto particolare – afferma Simone Cremisio – finalmente l’Admo Volley si appresta a scendere in campo per dare inizio a questo campionato di Serie B. I ragazzi hanno lavorato senza mai risparmiarsi dimostrando una volta di più di essere un grande gruppo nel quale si sono integrati splendidamente i nuovi arrivi Colombini e Assalino. Sarà proprio Michele Colombini il capitano dell’Admo Volley che si riaffaccia nel panorama nazionale dopo oltre un decennio. Colombini fu protagonista nell’ultima avventura dei lavagnesi in Serie B, una stagione da record coronata con la promozione in B1 con ben 23 punti di vantaggio sulla seconda classificata”.

“L’esordio è previsto per domenica pomeriggio al Palamariotti di La Spezia contro la Nuova Pallavolo San Giovanni. Obiettivo di questo inizio di stagione – conclude – sarà quello di consolidare il gioco trovando i giusti equilibri per affrontare al meglio le prime gare ufficiali e testare il livello delle avversarie“.