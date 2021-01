A tu per tu con Vittorio Chicchiarelli e Corrado Pilleddu

A tu per tu con Vittorio Chicchiarelli e Corrado “Bobo” Pilleddu, entrambi ex calciatori che ad inizio anni Novanta hanno militato nel Savona, quando i biancoblù erano protagonisti nel Campionato Nazionale Dilettanti. Chicchiarelli, centrocampista, è settimo per numero di presenze (192) con la maglia del Savona ed ha militato anche nel Legnano; in seguito è diventato allenatore. Pilleddu, attaccante, ha giocato con Sestrese, Ponsacco, Arezzo, Foggia, Nocerina, Sambenedettese, Latina, Olbia, Loanesi San Francesco, Sezze Setina, Puteolana.

Vittorio Chicchiarelli e Corrado “Bobo” Pilleddu, entrambi genovesi, classe 1967, ci raccontano alcuni aneddoti delle rispettive carriere, ricordando in particolare le stagioni 1992/93 e 1993/94, chiuse rispettivamente al quinto e al sesto posto, parlandoci delle battaglie e delle emozioni vissute con gli striscioni.