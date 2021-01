A tu per tu con mister Gennaro Volpe

A tu per tu con Gennaro Volpe, allenatore della formazione Primavera della Virtus Entella, società la cui prima squadra milita in Serie B. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha militato nelle giovanili dell’Empoli, per poi giocare in prima squadra con Prato, Ascoli, Mantova, Cittadella, Virtus Entella. Nel 2016 diviene responsabile dell’Academy Entella; dal 2017 inizia la carriera da allenatore guidando l’Under 17 della società chiavarese, con alcune presenze come mister della prima squadra.

Gennaro Volpe, classe 1981, ci racconta i momenti più significativi e alcuni aneddoti della sua carriera e ci parla del pianeta Entella, dal rapporto con il presidente Antonio Gozzi al lavoro con le leve giovanili fino al suo attuale compito, che svolge dal mese maggio. Interviene in trasmissione Carmelo “Nino” Di Pietro, team manager della squadra Primavera.