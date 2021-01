A tu per tu con l’ex portiere Simone Braglia

A tu per tu con Simone Braglia. Ex giocatore, di ruolo portiere, cresciuto nel settore giovanile del Como, ha militato nelle prime squadre di Legnano, Como, Pavia, Sambenedettese, Lecce, Monza, Genoa, Perugia, Lucchese, Milan, Guanzatese. In seguito è stato allenatore dei portieri del Como e direttore generale del Savona.

Simone Braglia, classe 1962, ci parla dei momenti più significativi vissuti nella sua lunga carriera, raccontandoci alcuni aneddoti e varie curiosità legate ai suoi trascorsi nel mondo del calcio.