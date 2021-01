A tu per tu con Claudio Onofri, ex calciatore ed ex allenatore, ora opinionista e commentatore per alcune emittenti televisive. Cresciuto nelle giovanili del Vanchiglia e del Torino, ha indossato le maglie delle prime squadre di Pro Vercelli, Montevarchi, Clodia Sottomarina, Avellino, Genoa, Torino, Catania, San Fruttuoso. Ha guidato San Fruttuoso, Ospitaletto, Spezia, Ravenna, Massese, Genoa. In seguito ha rivestito ruoli dirigenziali in Alessandria e Genoa.

Claudio Onofri, classe 1952, ci racconta alcuni momenti significati che ha vissuto e vari aneddoti, sia nel ruolo di commentatore che da osservatore del Genoa, fino ad analizzare alcuni aspetti del presente, in particolare della società rossoblù.