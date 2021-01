A tu per tu con Alessandro Scanziani ed Enrico Nicolini, entrambi ex calciatori di Serie A.

Scanziani, classe 1953, ha giocato con Meda, Livorno, Como, Inter, Ascoli, Sampdoria, Genoa, Arezzo; in seguito è stato il mister di Gallaratese, Como, Modena, Lumezzane, Spal, Lecco, Pro Sesto, Pergocrema.

Nicolini, classe 1955, soprannominato il “Netzer di Quezzi”, ha giocato per quattro stagioni nella Sampdoria, poi ha militato in Catanzaro, Napoli, Ascoli e Bologna; dal 1990 al 2018 è stato allenatore di società professionistiche.

Alessandro Scanziani ed Enrico Nicolini ci raccontano vari aneddoti ed episodi vissuti nella loro esperienza da protagonisti sui rettangoli di gioco.