Vuole una birra ma il locale è chiuso e lui manda in pezzi la vetrina: denunciato

Genova. E’ entrato da “Chicken Chicken” in via Fllack per chiedere una birra nonostante l’esercizio commerciale fosse chiuso.

Al rifiuto del proprietario è uscito ed ha scagliato una bottiglia contro la porta a vetri del locale, infrangendola. E’ successo ieri sera poco prima delle 23.

Protagonista un 26enne dell’Ecuador. Sul posto i poliziotti delle volanti che hanno rintracciato il ragazzo in piazza Masnata. Oltre a denunciarlo per danneggiamento il 26enne è stato anche sanzionato per ubriachezza e violazione delle norme anti-covid.