Voltri, fuga di gas dai tombini: intervento dei vigili del fuoco, disagi per il traffico

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono stati chiamati questo pomeriggio, poco dopo le 17, per intervenire a seguito di una fuga di gas riscontrata a Voltri, nell’omonima via.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno verificato che il forte odore di gas proveniva anche da alcuni tombini, segno che il gas “stava girando” nel sottosuolo, con tutti i rischi del caso.

Nel frattempo, però, i tecnici di Ireti sono riusciti a circoscrivere la perdita, chiudendo “il rubinetto” e depotenziando quindi il possibile rischio per la popolazione. Nel frattempo la circolazione sulla via è stata ristretta per permettere le operazioni, con conseguenti disagi sulla circolazione.