Viabilità, pioggia e neve sulle autostrade: code in A7 e A12 per incidente e cantieri

Genova. Mattinata difficile per la viabilità autostradale del nodo genovese, alle prese oggi con l’accoppiata maltempo e cantieri di manutenzione, presenti su praticamente tutte le tratte.

Un incidente si è verificato poco dopo le 7,30 in A7 poco dopo l’immissione della A12, in direzione Milano: code e rallentamenti sia in A7, per chi viaggia da Genova verso nord, sia in A12 per chi è diretto sulla A7 in direzione Bolzaneto.

Anche il maltempo si fa sentire: sulla A12, tra Recco e Genova, si stanno verificando alcuni allagamenti, soprattutto in corrispondenza delle gallerie, mentre sulle parti appenniniche di A7 e A26 nevica, con conseguenti disagi per la circolazione