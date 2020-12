Viabilità, giornata nera per Genova: cede il manto stradale in corso Gastaldi

Genova. Mentre il Ponente cittadino vive una giornata da incubo per le ripercussioni dell’emergenza neve che ha reso impraticabili le autostrade dell’entroterra la polizia locale è dovuta intervenire in corso Gastaldi per un cedimento del manto stradale.

Sul posto gli agenti che hanno chiamato i tecnici del pronto intervento Aster. Ancora da capire le cause. Il cedimento riguarda una porzione di carreggiata tra la corsia preferenziale dei bus e quella dei veicoli in direzione Ponente.

Al momento il traffico scorre in maniera abbastanza regolare.