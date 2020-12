Genova. Dalla scorsa notte sono chiusi i due importanti caselli urbani di Pegli e Pra’ sono limitati a causa dei lavori che interessano la tratta la A10 per le manutenzioni straordinarie delle gallerie e dei viadotti.

Per procedere con gli interventi, è stato necessario predisporre un by-pass che rende a corsia unica un lungo tratto dell’autostrada: il casello di Pegli è chiuso fino alle 18 di oggi sia in entrata che in uscita per tutte le direzioni, mentre il casello di Pra’ è chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Ventimiglia.

Foto 2 di 2



La cosa ha preso di sorpresa decine di automobilisti questa mattina, che si sono trovato a dover andare fino a Sestri Aeroporto per prendere l’autostrada, con gravi appesantimenti della viabilità urbana. Code e congestionamenti si stanno continuando a verificare sulla A10, per chi viaggia in direzione Genova, tra Arenzano e Pra’, a causa del restringimento di carreggiata. Situazione che interessa anche il tratto terminale della A26 in direzione Genova.

Qualche disagio anche in A12, con code e rallentamenti tra il bivio con la A7 e il casello di Genova Est sempre a causa dei cantieri presenti sulla tratta.