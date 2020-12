Viabilità, cantieri e restringimenti di carreggiata: code e rallentamenti in A26 e A10

Genova. Tardo pomeriggio difficile per chi viaggia e ha viaggiato sulle nostre autostrade, ancora alle prese con i molti cantieri attivi per le manutenzioni straordinarie a viadotti e gallerie.

I disagi maggiori si registrano sulla A26, dove dal tardo pomeriggio gli incolonnamenti e le code arrivano anche a tre o quattro chilometri per chi viaggia in direzione nord tra Voltri e Masone.

Qualche problema anche sulla A10, tra Arenzano e il bivio con l’A26, per chi viaggia in direzione Milano: il congestionamento della Voltri – Gravellona Toce, infatti, non riesce a smaltire il traffico proveniente dal ponente ligure