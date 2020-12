Via Sampierdarena, ladro d’auto arrestato in flagrante: condannato a due anni

Genova. Fermato in flagranza di reato dagli agenti della polizia Locale, nel tentativo di furto di una Alfa Romeo Giulietta. È successo nella notte tra domenica e lunedì in via Sampiedarena, quando una pattuglia del primo distretto ha arrestato un cittadino, rumeno, colto nel tentativo di furto dell’auto a cui era stato rotto il finestrino posteriore e danneggiata la portiera posteriore.

L’autore del reato, una volta sorpreso e fermato, ha rivolto minacce e insulti agli agenti mentre veniva portato al comando di piazza Ortiz e poi dal magistrato di turno. Dopo il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, condannato a due anni di reclusione e sottoposto l’autore del reato a custodia cautelare per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

“Mi congratulo a nome dell’amministrazione con gli agenti che hanno svolto con successo l’operazione e assicurato alla giustizia l’autore del reato – ha commentato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale – le donne e gli uomini della polizia locale svolgono un ruolo preziosissimo nel presidio del territorio, di concerto con le altre forze dell’ordine impegnate in città. In questo periodo di pandemia e di coprifuoco notturno particolarmente preziosa è l’azione della Polizia locale che, come nel caso del fermo a Sampierdarena, dà un contributo fattivo ed essenziale alla tutela della sicurezza dei genovesi e alla prevenzione di reati”.