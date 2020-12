Via della Maddalena, chiuso locale per 5 giorni per violazione norme anti-covid

Genova. Ancora una chiusura imposta ad un locale del centro storico a seguito della mancata osservanza delle disposizioni anti-covid, rilevata dalle forze dell’ordine attive in queste settimane anche per il controllo delle restrizioni imposte per cercare di limitare le occasioni di contagio.

Nella serata di ieri, i carabinieri durante un normale servizio per il controllo del Territorio nonchè per far rispettare le norme di contenimento del virus, hanna effettuato un controllo all’interno di un locale pubblico sito in via della Maddalena.

Gli agenti, all’interno trovavano due clienti stranieri, identificati, entrambi gravati di numerosi pregiudizi di polizia, che stavano consumando, e che pertanto sono stati sanzionati. La proprietaria, una 33 enne straniera, in regola con i vari permessi, è stata sanzionata per aver continuato l’attività di ristorazione oltre l’orario consentito dalle norme anti covid. Pertanto, all’esercizio è stata applicata la misura della chiusura per 5 giorni.