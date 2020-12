Val D’Aveto, la webcam sulle piste immortala un gigantesco fallo di neve

Genova. Dopo quello del monolite in acciaio spuntato in un canyon nello Utah, il nuovo mistero che rischia di spaccare internet arriva da Santo Stefano d’Aveto. Prato della Cipolla, per la precisione.

Qualche burlone, infatti, ha pensato di realizzare un pupazzo di neve sui generis, inequivocabilmente a forma di fallo, proprio davanti all’inquadratura della webcam della rete Limet che a sua volta ha scherzato sull’accaduto.

La coltre nevosa, abbondante, ha fatto delle piste da sci – chiuse a causa dei dpcm – una meta molto gettonata nei giorni scorsi. Tantissimi i liguri, giovani e meno giovani, che si sono catapultati in alta valle. E a qualcuno è venuta la pazza idea, che sta già facendo il giro del web.

Mistero fino a un certo punto. Per scoprire chi sia stato basterebbe scorrere all’indietro i fermo immagine delle webcam. Ma perché privarsi di un affascinante giallo di Natale?