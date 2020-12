Val Bisagno, nuova vettura per trasporti disabili della Gau: parte la raccolta fondi per il mutuo

Genova. L’associazione Gau di Molassana ha inaugurato in questi giorni una nuova autovettura da utilizzare per il trasporto disabili: “Non è stata una scelta facile – ha spiegato il presidente Paolo Carbone – ma è un investimento necessario per il nostro futuro”. In questi mesi di emergenza sanitaria, l’associazione, con i suoi tantissimi volontari, è stata in prima linea per assistere i più bisognosi della grande comunità della vallata, consentendo a molte persone l’accesso ai servizi e di sentirsi meno soli.

“Nei prossimi mesi arriveranno altre due nuove vetture – spiega Carbone – che ci permetteranno di sostituire quelle vecchie non più utilizzabili, e permettendoci di partecipare a convenzioni e servizi, evitando quindi il rischio di scomparire. Per questo motivo, nei prossimi giorni inizierà una raccolta fondi per la restituzione del mutuo che abbiamo acceso per l’acquisto dei mezzi”.

“In questi mesi l’associazione GAU si è spesa moltissimo sul territorio per sostenere la collettività – sottolinea Roberto D’Avolio, presidente del municipio IV Media Val Bisagno – La pubblica assistenza e i suo volontari stanno affrontando in prima linea l’emergenza pandemica, mentre il resto dell’associazione continua a svolgere un ruolo determinante per sostenere progetti sempre più indispensabili come la Spesa Sospesa. Dobbiamo sostenere con forza queste realtà territoriali perchè nei momenti di diffocltà si fanno sempre trovare pronte”.