Uomo accoltellato nella notte in un palazzo di via Bologna

Genova. Un uomo di circa cinquant’anni è stato accoltellato questa notte in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro a Genova. Secondo le prime informazioni non avrebbe riportato ferite gravi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Ancora da capire la dinamica dell’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 2 quando alcuni condomini hanno sentito una persona gridare. A quel punto è scattato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno trovato l’uomo in giro per il palazzo sanguinante.

Sul posto le volanti della polizia che stanno sentendo i testimoni nel condominio. Indagini in corso.

Notizia in aggiornamento