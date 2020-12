Una passeggiata virtuale per scoprire negozi e locali del centro città

Genova. Una passeggiata virtuale in diretta Facebook per far conoscere le proprie peculiarità e invitare i genovesi a scoprirle dal vivo, con tutte le misure di sicurezza del caso. E’ l’iniziativa del Civ Colombo Galata – oltre 40 negozi tra via Galata, via Colombo, piazza Colombo e via Palmaria – che ieri sera ha aperto le porte delle sue attività per raccontarsi e per invitare i genovesi a comprare nei negozi di vicinato i regali per questo Natale 2020.

Nei quasi 90 minuti di diretta sulla pagina Facebook del Civ Colombo Galata le attività si sono messe in mostra, cercando di stuzzicare la curiosità dei genovesi per trasformare la passeggiata virtuale in una futura occasione di esperienza dal vivo tra negozi, ristoranti, laboratori artigianali, bar, boutique, botteghe storiche e tutte le realtà eterogenee che compongono il centralissimo Civ del capoluogo ligure.

“Quest’anno oltre alle luminarie che ogni anno realizziamo, da qualche anno anche grazie all’intervento del Comune, abbiamo pensato di mettere in atto una campagna di comunicazione natalizia nostra, declinando l’hashtag lanciato a livello nazionale da Confcommercio: #comprasottocasa – spiega il presidente del Civ Colombo Galata, Manuela Carena -. Conosco benissimo tutte le attività del nostro Civ ma devo ammettere che vederle una dopo l’altra in questa passeggiata virtuale è stato veramente bello, e mi ha fatto constatare, ancora una volta, quante eccellenze abbiamo sul nostro territorio”.

All’evento online hanno partecipato anche le istituzioni locali, con la presenza in diretta dell’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, e i videomessaggi mandati dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e dal sindaco di Genova, Marco Bucci.

“Il sostegno nostro per queste realtà dev’essere di vicinanza fisica ma credo fortemente che debba essere anche materiale, come nel caso del contributo che dal 2017 abbiamo voluto dare per le luminarie in tutta la città – il commento dell’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli -. Oggi sta a noi come enti locali e a noi come cittadini fare un gesto di responsabilità civica andando a comprare nei negozi sotto casa, sfruttando il patrimonio commerciale storico e di qualità che ancora abbiamo e che molte altre città hanno ormai perso”. “Il futuro di questa città e di questo patrimonio – conclude Bordilli – è nelle nostre mani e nelle nostre scelte”.

Ecco il link della diretta: https://www.facebook.com/civcolombogalata/videos/244155890381102/