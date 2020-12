Ubriaco alla guida, passa col rosso, insulta i carabinieri e non si mette la mascherina: 57enne multato e denunciato

Genova. E’ stato fermato di sera in corso Marconi alla guida della propria autovettura, dopo che i carabinieri lo hanno visto passare con il rosso.

Protagonista un genovese di 57 anni chiaramente ubriaco, che ha rifiutato di sottoporsi al test con l’etilometro e ha cominciato a insultare e minacciare i mlitari. Accompagnato in caserma si è anche rifiutato di indossare la mascherina ottemperare all’obbligo di utilizzare le previste protezioni delle vie.

Per questo l’uomo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, rifiuto agli accertamenti sanitari per accertare alterazione psicofisica da sostanze e multato per il mancato rispetto della normativa anticovid