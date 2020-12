Ubriachi in strada e senza mascherina: denunciati e multati

Genova. I poliziotti delle volanti sono intervenuti ieri sera in via Bersaglieri d’Italia a Cornigliano per dirimere una lite tra due uomini che, ubriachi e senza mascherina. I due, un 27enne ecuadoriano e un 19enne genovese, erano anche senza mascherina: per questo sono stati entrambi multati per il mancato rispetto della normativa anti-covid oltre che per ubriachezza molesta.

Il 27enne inoltre si è scagliato contro un poliziotto danneggiandogli il cinturone in dotazione con la divisa. A seguito di controllo, è stato trovato in possesso di un paio di forbici: è stato denunciato per resistenza, danneggiamento e porto di oggetti atti a offendere.

Qualche minuto più tardi, un’altra pattuglia in via Salucci a Sampierdarena ha denunciato un ecuadoriano di 32 anni per resistenza per ubriachezza, per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per la violazione della normativa anticovid.

Anche in questo caso l’intervento è partito dopo la segnalazione di una lite in strada tra un uomo e una donna. Sul posto gli agenti hanno trovato il 32enne ubriaco e senza mascherina. Accanto a lui la compagna visibilmente spaventata per le percosse subite. Nei confronti degli agenti, l’uomo ha mostrato aggressività cercando di sottrarsi al controllo con calci e pugni. Dal controllo è stato anche trovato in possesso di 1,15 grammi di cannabis La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stata refertata con 3 giorni di prognosi per ferite al capo, ma si è rifiutata di sporgere denuncia contro l’uomo.