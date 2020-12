Strage di Piazza Fontana, lo spettacolo del Teatro dell’Ortica nel giorno del 51° anniversario

Genova. Sabato 12 dicembre ricorre l’anniversario di una pagina sanguinosa della storia italiana: la strage di Piazza Fontana. Per l’occasione il Teatro dell’Ortica ripropone lo spettacolo “1969 Piazza Fontana”, con Mirco Bonomi e Antonio Carletti, uno spettacolo che cerca di far luce sui fatti attraverso i resoconti della storia ufficiale e di quella anti istituzionale.

Un attentato che è stata considerato la “madre di tutte le stragi”, perché inaugurò una lunga stagione di violenze per il nostro paese, aprendo il baratro degli anni di piombo. Secondo molti fu uno spartiacque per la storia recente del nostro paese, che lasciò a terra 17 persone. Nello spettacolo si parla delle persone coinvolte: i personaggi passati alla storia, loro malgrado, da Pinelli a Valpreda, ma non solo.

Una prima parte dedicata ai fatti e a quello che c’era dietro i fatti. Una seconda a ricordare le vittime, quei contadini e operai e imprenditori che si recavano in Banca quel 12 dicembre e che non tornarono mai più a casa: narrati attraverso i ricordi dei figli e di chi comunque li aveva conosciuti. “Perché le vittime non erano e non sono solo numeri, ma persone”.

Lo spettacolo sarà visibile on-demand sull’innovativa piattaforma OnTheatre dalle 21 di sabato 12 dicembre a questo link https://www.ontheatre.tv/1969-Piazza-Fontana-ab328b00