Stazione di Sturla: attivati i nuovi ascensori

Genova. Attivati da oggi due nuovi ascensori alla stazione di Genova Sturla che collegano il sottopasso con i due marciapiedi, permettendo la piena accessibilità della stazione, in linea con le specifiche tecniche previste per le persone con disabilità.Migliora così l’accesso ai treni grazie agli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) per un investimento di 3,75 milioni di euro.

Innalzati i marciapiedi a 55 centimetri dal piano binari, standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani, per facilitare l’accesso ai treni con l’installazione dei percorsi tattili per gli ipovedenti e le relative mappe.

Completano gli interventi un nuovo sistema di illuminazione a led e la riqualificazione del sottopassaggio.