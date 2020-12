Sostegno alle locazioni, 2300 domande pervenute al Comune: presto nuovo bando

Genova. Sono oltre duemila le domande pervenute al Comune di Genova per accedere ai contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Locazioni 2020, stanziati dallo Stato e ripartiti dalla Regione Liguria. Si tratta di un aiuto economico, una tantum, per il pagamento dell’affitto di contratti stipulati tra privati per prima casa.

Il bando è scaduto il 30 novembre e, visto che si poteva fare anche domanda per raccomandata, per avere i dati definitivi bisognerà aspettare ancora qualche giorno: in ogni caso gli uffici stimano che, alla fine, le domande saranno circa 2.300.

I contributi saranno assegnati secondo la graduatoria delle domande che supereranno la fase istruttoria e sino all’esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili. Per l’anno 2020 al Comune di Genova sono stati assegnati 446.099.43 euro. Il contributo massimo per gli idonei in graduatoria, calcolato in percentuale rispetto all’affitto pagato, è pari a 1.020 euro netti (7.200 euro era il canone massimo per partecipare).

A causa della riduzione sempre crescente delle risorse disponibili negli ultimi anni questi fondi avevano subito un blocco. I bandi di concorso sono usciti annualmente fino al 2011 poi sono stati sospesi fino al 2015 (periodo in cui sono stati emessi il bando 2015 e successivamente il bando 2016). L’emanazione del bando si è nuovamente interrotta fino a quest’anno, quando lo Stato ha stanziato nuovamente un finanziamento.

Nel frattempo per aiutare ulteriormente le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, lo Stato ha stanziato dei fondi straordinari da erogare alle Regioni. Per il nuovo bando a sostegno delle locazioni la Regione Liguria ha messo a disposizione del Comune di Genova circa 1 milione e 600mila euro. Ulteriori 400mila euro sono stati destinati dall’amministrazione comunale per integrare il plafond, per un totale di circa due milioni di euro.

La Direzione Politiche della Casa nei primi mesi del prossimo anno emanerà quindi un nuovo bando di sostegno alla locazione con il quale verranno erogati alle famiglie i fondi disponibili.

I criteri del nuovo bando saranno simili a quelli del bando che si è appena concluso, ma verrà innalzato il tetto dell’Isee, a favore di eventuali situazioni di perdite economiche dovute al lockdown. In questo modo, si aiuteranno le persone in difficoltà a pagare l’affitto per colpa del Covid.

«Temiamo l’onda lunga del Covid, che potrebbe acuire le situazioni di disagio economico e di morosità incolpevole. Non possiamo permetterci di lasciare le famiglie da sole su un tema così importante come l’abitare. Il Comune è la prima antenna che si accende quando le criticità aumentano e vogliamo essere in prima linea nel sostegno – dichiara il vice sindaco con delega alle Politiche della casa e housing sociale Pietro Piciocchi – erogando contributi importanti per contrastare le emergenze abitative e aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto».