“Sono positivo”, l’annuncio su Facebook del presidente del municipio Valpolcevera

Genova. “Sono risultato positivo al test rapido Covid 19”. L’annuncio, accompagnato da una foto con mascherina sul volto, è apparso nel tardo pomeriggio di oggi sul profilo di Facebook di Federico Romeo.

Il presidente del municipio Valpolcevera sta bene ma ha voluto informare i suoi collaboratori e i cittadini del perché, per un po’ di tempo, non si farà vedere in giro. “In tarda mattinata mi ha chiamato Michele Versace Consigliere municipale che, essendosi sottoposto a un test di verifica volontario, è risultato positivo anche se in assenza di sintomi”, racconta Romeo.

“A quel punto ho provveduto immediatamente a controllarmi avendo avuto con lui contatti diretti, il risultato è che sono positivo anche io e adesso attendo l’esito del tampone molecolare”, spiega.

Il giovane presidente di municipio, di cui sottolineiamo l’età a riprova del fatto che sui ragazzi il covid può non lasciare segni evidenti, sottolinea: “La cosa che mi ha colpito di tutto questo è che il mio oggi è stato semplicemente un eccesso di scrupolosità a seguito della notizia ricevuta, seppur in assenza di sintomi”.

“Inizia la mia quarantena, mi spiace fin d’ora se non potrò portare avanti con costanza la mia quotidiana attività istituzionale ma cercherò di proseguire lo stesso, anche da casa. Prometto che ci vediamo presto!” conclude, ringraziando gli operatori della Asl 3.

Da parte della redazione di Genova24 auguri di pronta guarigione.