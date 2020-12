Finisce in parità lo scontro fra due delle “grandi” del calcio dilettantistico, Casale e Sestri Levante che si sono incontrati al “Palli” per il recupero della 9^ giornata. I rossoblù non sfruttano un turno sulla carta favorevole contro una squadra che ha evidenziato forti carenze in attacco e non ha praticamente mai impegnato Salvalaggio.

La gara inizia con 15 minuti di ritardo per un percorso ad ostacoli dei rossoblù in autostrada (che evidenzia ancora situazioni disastrose). Corsari che dominano il campo per oltre un’ora, ma solo Cirrincione e Croci cercano qualche spunto mentre i piemontesi si difendono comunque con ordine. Nel finale Franchini si fa vedere dalle parti di Salvalaggio e rischia anche il colpaccio, ma il pareggio sostanzialmente è giusto anche se la sensazione è che i liguri avrebbero potuto anche portare a casa la posta intera con un pelo di concentrazione e voglia in più.

Intanto la classifica recita 4 vittorie, 3 sconfitte ed un pareggio che consente ai ragazzi di Ruvo di restare ai margini della zona playoff. Domenica derby ligure e cromatico con il Vado al “Sivori” prima di chiudere mercoledì a Legnano questa sciagurata annata sportiva e non solo.

Le formazioni

Casale

Tarlev, Guida, M’Hamsi, Vecchierelli, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo.

Sestri Levante

Salvalaggio, Puricelli, Grea, Pane, Chella, Selvatico, Ferretti, Bianchi, Croci, Buso, Cirrincione.