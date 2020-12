Solidarietà, sabato 12 dicembre a Molassana la raccolta per il “giocattolo sospeso”

Genova. Ci sono i “caffè sospesi” per chi ha bisogno di un po’ di colore, i “panini sospesi” per chi ha fame, i giacconi per chi ha freddo. Ma per i più piccoli ci sono altre esigenze, come quella al gioco e alla formazione, ed è per questo che nasce, in Val Bisagno, l’iniziativa “Giocattolo sospeso” e “libro sospesp”.

Sabato 12 mattina in Piazza dell’Olmo sotto i portici del municipio Media Valbisagno, dalle 10 alle 13, i volontari dell’associazione Amici di Pontecarrega, raccoglieranno libri e giocattoli, nuovi e usati, che saranno poi regalati affinché tutti possano passare un Natale un po’ più sereno, nonostante questo periodo di difficoltà e emergenza per tanti.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto #spesasospesa Val Bisagno, con il patrocinio del municipio e di Confesercenti. L’idea è dell’associazione Amici di Pontecarrega, Circolo Operaio di Staglieno, 16100, GenovaSolidale con la partecipazione del Servizio civile La comunità e Legambiente Liguria ma anche Asd Bulldog Terpi, Scout Ge48, Centro documentazione Val Bisagno, Comitato cittadini piazza Adriatico e Co.ser.co.

Ma oltre al “rigiocattolo” di domani, sabato, giochi e i libri usati potranno essere portati fino al 18 dicembre, dal martedì al venerdì (ore 9-12 e 15-17.30) anche presso l’officina Ponte Carrega, passo Ponte Carrega 7A rosso.

Inoltre la raccolta di giocattoli nuovi avverrà presso “La Befana” di piazza Corvetto nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre, mentre la raccolta di libri nuovi sarà venerdì 18 dicembre alla libreria L’amico immaginario di via Luccoli.

La distribuzione dei doni avverrà sabato 19 dicembre dalle 15 in piazza Adriatico in occasione dell’accensione dell’albero di Natale e alla presenza di Babbo Natale in persona.