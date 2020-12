Sicurezza per chi viaggia o lavora in autostrada, Fillea Cgil: “Attuare la legge regionale”

Genova. Ha avuto luogo questa mattina in consiglio regionale l’audizione con i capigruppo richiesta dal sindacato degli edili Fillea Cgil per sollecitare l’attuazione della legge regionale per la sicurezza nelle tratte autostradali.

“E’ volontà di tutti i capigruppo del consiglio dare finalmente gambe alla legge regionale sulla sicurezza in autostrada votata all’unanimità nella scorsa legislatura – commenta il segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria Federico Pezzoli presente all’incontro e continua – è una legge che nasce dall’esigenza fortissima di garantire sicurezza a chi lavora e a chi transita sulle autostrade liguri: la cronaca purtroppo riporta frequentemente incidenti sulla tratta, come accaduto solo ieri nel savonese”.

La legge, fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali, non ha precedenti in Italia e ha tra i suoi punti di forza l’istituzione di rappresentanti di sito che possano operare in tutti gli ambiti lavorativi senza distinzione tra i comparti “Si tratta – aggiunge Pezzoli – di una norma innovativa che anche alla luce dei prossimi lavori di manutenzione in Liguria e in vista degli imponenti cantieri della Gronda o dell’Aurelia bis o ancora della Pontremolese diventa più che mai necessaria”.