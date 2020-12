Monza. I segnali di crescita sul piano del gioco, uniti al rientro di alcune pedine, tengono vive le speranze della Virtus Entella di restare aggrappata al treno salvezza. Il campionato è ancora lungo, ai chiavaresi restano da giocare 27 incontri, ma il bilancio delle prime undici giornate è disastroso: cinque pareggi e sei sconfitte.

I biancocelesti sono reduci da tre partite perse, a causa delle quali sono precipitati in ultima posizione solitaria. Questa sera proveranno a rilanciarsi, anche se il calendario li pone di fronte ad una sfida decisamente ostica. L’Entella è ospite del Monza, neopromossa che ha investito per puntare ad un altro salto di categoria. I brianzoli occupano il settimo posto in classifica e arrivano da un convincente successo a Venezia.

La cronaca. Cristian Brocchi schiera un 4-3-3 con Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Fossati (cap.), Barillà, Armellino; Boateng, Gytkjær, Mota Carvalho.

Le riserve sono Lamanna, Rigoni, Scaglia, Barberis, Pirola, Frattesi, Colpani, Maric, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin.

Vincenzo Vivarini presenta gli ospiti con un 4-3-1-2 con Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer (cap.), Chiosa; Paolucci, Settembrini, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Brunori Sandri.

A disposizione ci sono Cleur, De Santis, Bonini, Crimi, Nizzetto, Poli, Cardoselli, Mancosu, Borra, Toscano, Petrovic, Pavic.

Dirige l’incontro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Pasquale Capaldo (Napoli) e Marco Trinchieri (Milano); quarto uomo Davide Ghersini (Genova).

Al 2° i padroni di casa guadagnano un corner; Carlos Augusto mette in mezzo, Paolucci di testa allontana.

Sono i brianzoli a fare il gioco; i chiavaresi difendono con ordine.

Al 7° occasione per l’Entella: schema su calcio di punizione, Brunori serve Koutsoupias a centro area ma la sua conclusione finisce sopra la traversa.

Alla prima occasione il Monza passa in vantaggio. Fatale, ancora una volta, una palla inattiva: calcio d’angolo dalla destra di Fossati, Bellusci svetta e prolunga sul secondo palo dove Boateng, solo e libero di colpire di testa, insacca da pochi passi. Al 10° il risultato è 1 a 0.

La squadra chiavarese prova a reagire e si getta in avanti, ma non riesce a creare problemi alla difesa avversaria.

Al 20° tracciante di Donati dalla destra, in area l’ex Mota Carvalho prova la conclusione ma la retroguardia chiavarese respinge.