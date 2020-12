Chiavari. I provvedimenti arbitrali presi nelle partite di Serie B giocate lunedì 14 e martedì 15 dicembre hanno portato il giudice sportivo a squalificare sei giocatori.

Dean Luco (Ascoli) è stato fermato per tre turni in quanto espulso “: per avere, al 47° del secondo tempo, calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario che si trovava a terra”.

Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato (Spal), Tom Van de Looi (Brescia), Nicola Bellomo (Reggina), Riccardo Brosco (Ascoli) e Luca Mazzitelli (Pisa) dovranno saltare la prossima partita.

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, è stato squalificato per una gara.

La Reggina è stata multata di 3.000 euro “per responsabilità oggettiva: per avere una persona riconducibile alla società, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa”.

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

8 reti: Coda (Lecce), Forte (Venezia)

7 reti: Mancuso (Empoli)

6 reti: Gargiulo (Cittadella), Mazzocchi (Reggiana)

5 reti: Mar. Mancosu (Lecce), Meggiorini (Vicenza), Bajic (Ascoli), Novakovich (Frosinone), Tutino (Salernitana), Diaw (Pordenone)

4 reti: Boateng, Mota Carvalho (Monza), Aramu (Venezia), Strizzolo (Cremonese), Stepinski (Lecce), Garritano (Chievo), Marconi, Vido (Pisa), La Mantia (Empoli)

3 reti: Musiolik (Pordenone), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Carretta (Cosenza), Maistro, Ceter (Pescara), Castro, Paloschi, Di Francesco (Spal), Moreo (Empoli), Liotti (Reggina), Djuric, Kupisz (Salernitana), Margiotta (Chievo), Dalmonte (Vicenza), Parzyszek (Frosinone)

2 reti: Gliozzi (Cosenza), Sabiri (Ascoli), Olivieri, Matos (Empoli), G. De Luca (Virtus Entella), Rohdén, Ciano (Frosinone), Gytkjaer, Sampirisi (Monza), Falco, Henderson (Lecce), D’Urso, Ogunseye, Benedetti (Cittadella), Djordjevic (Chievo), Gucher, Masucci (Pisa), Crisetig, Ménez (Reggina), Torregrossa, Spalek, Dessena, Ndoj, Aye (Brescia), Gori, Cappelletti (Vicenza), Salamon, S. Esposito, Valoti (Spal), Valzania, Deli (Cremonese), Fiordilino (Venezia), Varone, Radrezza (Reggiana), Galano (Pescara)

1 rete: Caracciolo, Sibilli, Birindelli, Palombi (Pisa), Adorni, Tavernelli, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Pavan, Iori, Proia (Cittadella), Romagnoli, Bajrami, Haas, Stulac (Empoli), Martinelli, Kargbo, Rozzio, Costa (Reggiana), Casasola, Bogdan, Anderson, Capezzi (Salernitana), Donnarumma, Mangraviti, Jagiello, Bisoli, Papetti, Ragusa, Van de Looi, Bjarnason (Brescia), Cavion, Pucino (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni, Bocalon (Venezia), Rigoni, Jallow, Da Riva, Padella, Longo (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Calderoni, Adjapong (Lecce), Mogos, Leverbe, Fabbro, Canotto, Rigione (Chievo), Szyminski, Salvi, Zampano (Frosinone), Tomovic, Strefezza, Murgia (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Pinato, Celar (Cremonese), Barison, Ciurria, Scavone, Berra (Pordenone), Báez, Bittante, Bahlouli, Tiritiello (Cosenza), Denis, Folorunsho, Situm, Lafferty (Reggina), Augusto, Frattesi, Maric (Monza), Memushaj (Pescara), Costa, Poli (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania (pro Virtus Entella)