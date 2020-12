Chiavari. Sei calciatori e tre tecnici sono stati squalificati dal giudice sportivo del campionato di Serie B.

Matteo Cotali (Chievo), Nicola Dalmonte, Gabriele Gori (Vicenza), Marius Mihai Marin (Pisa), Mattia Valoti (Spal) e Francesco Di Tacchio (Salernitana) dovranno saltare il prossimo incontro.

Gli allenatori Carmine Alessandria (Reggina), Alberto Bertolini (Venezia) e Pierpaolo Bisoli (Cremonese) non potranno sedere in panchina per una giornata.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

8 reti: Coda (Lecce), Forte (Venezia)

7 reti: Mancuso (Empoli)

5 reti: Meggiorini (Vicenza), Gargiulo (Cittadella), Bajic (Ascoli), Novakovich (Frosinone), Tutino (Salernitana), Mazzocchi (Reggiana)

4 reti: Strizzolo (Cremonese), Mar. Mancosu, Stepinski (Lecce), Garritano (Chievo), Marconi, Vido (Pisa), La Mantia (Empoli), Diaw (Pordenone)

3 reti: Musiolik (Pordenone), Aramu (Venezia), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Carretta (Cosenza), Maistro, Ceter (Pescara), Castro, Paloschi, Di Francesco (Spal), Moreo (Empoli), Liotti (Reggina), Djuric, Kupisz (Salernitana), Mota Carvalho (Monza), Margiotta (Chievo), Dalmonte (Vicenza)

2 reti: Sabiri (Ascoli), Olivieri, Matos (Empoli), G. De Luca (Virtus Entella), Ciano, Parzyszek (Frosinone), Boateng, Gytkjaer (Monza), Falco, Henderson (Lecce), Ogunseye, Benedetti (Cittadella), Djordjevic (Chievo), Gucher, Masucci (Pisa), Crisetig, Ménez (Reggina), Torregrossa, Dessena, Ndoj, Aye (Brescia), Gori, Cappelletti (Vicenza), Salamon, S. Esposito, Valoti (Spal), Valzania, Deli (Cremonese), Fiordilino (Venezia), Varone, Radrezza (Reggiana), Galano (Pescara)

1 rete: Caracciolo, Sibilli, Birindelli, Palombi (Pisa), D’Urso, Tavernelli, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Pavan, Iori, Proia (Cittadella), Romagnoli, Bajrami, Haas (Empoli), Martinelli, Kargbo, Rozzio, Costa (Reggiana), Casasola, Bogdan, Anderson (Salernitana), Donnarumma, Mangraviti, Jagiello, Bisoli, Papetti, Ragusa, Van de Looi, Spalek, Bjarnason (Brescia), Cavion, Pucino (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni (Venezia), Rigoni, Jallow, Da Riva, Padella, Longo (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Calderoni, Adjapong (Lecce), Mogos, Leverbe, Fabbro, Canotto, Rigione (Chievo), Szyminski, Salvi, Rohdén, Zampano (Frosinone), Tomovic, Strefezza, Murgia (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Pinato, Celar (Cremonese), Barison, Ciurria, Scavone, Berra (Pordenone), Gliozzi, Bahlouli, Tiritiello (Cosenza), Denis, Folorunsho, Situm (Reggina), Augusto, Frattesi, Maric (Monza), Memushaj (Pescara), Costa, Poli (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania (pro Virtus Entella)