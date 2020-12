Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate tra il 27 e il 30 novembre, il giudice sportivo ha squalificato otto calciatori del campionato di Serie B.

Riccardo Brosco (Ascoli) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro”.

Abou Malal Ba (Cosenza), Simone Benedetti (Pisa), Birkir Bjarnason (Brescia), Andrea Costa (Reggiana), Leandro Fernandes (Pescara), Riccardo Fiamozzi (Empoli) e Michael Folorunsho Ijienua (Reggina) sono stati fermati per una gara.

Il Cosenza è stato multato di 5.000 euro “per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 Circolare n. 9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste”.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

7 reti: Coda (Lecce)

6 reti: Forte (Venezia)

4 reti: Stepinski (Lecce), Garritano (Chievo), Gargiulo (Cittadella), Marconi (Pisa), La Mantia (Empoli), Tutino (Salernitana), Mazzocchi (Reggiana), Diaw (Pordenone)

3 reti: Musiolik (Pordenone), Aramu (Venezia), Meggiorini (Vicenza), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Carretta (Cosenza), Maistro (Pescara), Vido (Pisa), Castro (Spal), Mancuso, Moreo (Empoli), Liotti (Reggina), Djuric, Kupisz (Salernitana)

2 reti: Sabiri (Ascoli), Olivieri, Matos (Empoli), G. De Luca (Virtus Entella), Novakovich (Frosinone), Boateng, Mota Carvalho, Gytkjaer (Monza), Falco, Henderson, Mar. Mancosu (Lecce), Ogunseye, Benedetti (Cittadella), Djordjevic (Chievo), Gucher, Masucci (Pisa), Ménez (Reggina), Ndoj, Aye (Brescia), Cappelletti (Vicenza), Salamon, S. Esposito, Valoti, Di Francesco (Spal), Ceter (Pescara), Valzania (Cremonese), Fiordilino (Venezia)

1 rete: Caracciolo, Sibilli (Pisa), D’Urso, Tavernelli, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Pavan, Iori (Cittadella), Romagnoli, Bajrami (Empoli), Varone, Martinelli, Radrezza, Rozzio, Costa (Reggiana), Casasola, Anderson (Salernitana), Donnarumma, Mangraviti, Dessena, Jagiello, Bisoli, Papetti, Torregrossa (Brescia), Cavion, Bajic, Pucino (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni (Venezia), Rigoni, Dalmonte, Gori, Da Riva, Padella, Longo (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Calderoni (Lecce), Mogos, Leverbe, Fabbro (Chievo), Ciano, Szyminski, Salvi, Rohdén, Zampano, Parzyszek (Frosinone), Paloschi, Strefezza, Murgia (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Strizzolo (Cremonese), Barison, Ciurria, Scavone, Berra (Pordenone), Gliozzi, Bahlouli (Cosenza), Crisetig, Folorunsho, Situm (Reggina), Frattesi, Maric (Monza), Vokic (Pescara)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza)