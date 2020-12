Cremona. Ultima contro penultima. Siamo solamente alla decima giornata di campionato, su trentotto in programma, perciò la strada è ancora lunga. Tuttavia la partita che va in scena oggi allo Zini di Cremona, alla luce della posizione in classifica delle due contendenti, assume per forza di cose l’aspetto di uno scontro diretto per la salvezza, nel quale entrambe cercano il primo successo.

La Virtus Entella, fino ad oggi, non ha mai vinto in questo campionato: cinque pareggi e quattro sconfitte è il bilancio dei chiavaresi. Andamento simile per la Cremonese, che ha ottenuto quattro segni “X” e ha perso quattro incontri.

La cronaca. Giornata uggiosa; intorno a mezzogiorno sono stati rimossi i teloni di protezione del terreno di gioco ma la pioggia persistente inizia a farsi sentire anche sulle condizioni del campo, molto appesantito.

I grigiorossi allenati da Pier Paolo Bisoli si schierano con un 4-2-3-1 con Alfonso; Bianchetti, Terranova, Fornasier, Valeri; Valzania, Gustafson; Deli, Buonaiuto, Pinato; Strizzolo.

A disposizione ci sono Volpe, Zaccagno, Bia, Fiordaliso, Zortea, Gaetano, Ghisolfi, Castagnetti, Nardi, Ciofani, Celar, Ceravolo.

Vincenzo Vivarini presenta un 4-3-1-2 con Borra; De Santis, Poli, Coppolaro, Crimi; Settembrini, Paolucci, Toscano; Schenetti; De Luca, Brunori Sandri.

In panchina siedono Albertazzi, Bonini, Mazzocco, Cleur, Pavic, Currarino, Koutsoupias, Cardoselli, Morosini, Nizzetto, Petrovic, Nagy.

Dirige l’incontro Alberto Santoro della sezione di Messina, assistito da Stefano Alassio (Imperia) e Andrea Zingarelli (Siena); quarto uomo Daniel Amabile (Vicenza).

Al 1° una pozzanghera ferma un passaggio dei locali, Schenetti si impossessa della sfera, avanza, e dal limite calcia col sinistro: Alfonso respinge con i pugni, poi De Luca non riesce a calciare verso la porta.

Le condizioni del terreno di gioco rendono difficoltoso il fraseggio palla a terra; entrambe le squadre faticano molto in fase di costruzione.

Al 10° Valeri va via sulla sinistra e serve Deli al limite dell’area, il suo tentativo è deviato in angolo. Dalla bandierina Buonaiuto mette in mezzo, Bianchetti col tacco: Borra blocca.

Al 13° traversone dalla trequarti di Buonaiuto, Borra coi pugni allontana, sulla respinta arriva Valzania il cui tiro si spegne sul fondo.

Al 14° un’azione insistita dei grigiorossi porta Buonaiuto alla conclusione: deviata in angolo da Paolucci. Sugli sviluppi del corner, mischia in area chiavarese: un pallone vagante si ferma nei pressi di Strizzolo che, all’altezza del dischetto, lo calcia in rete. 1 a 0.

Al 18° destro a giro dal limite di Toscano: alto. Poco dopo Brunori supera Bianchetti e fa partire un cross basso che scorre nell’area piccola senza che De Luca riesca a spingerlo in rete.

Ora l’Entella fa la partita, alla ricerca del pari. Al 24° Paolucci dal limite cerca in area Toscano, che non ci arriva. Al 25° punizione dai trenta metri: se ne incarica Paolucci, sulla barriera.

Al 27° De Santis calcia in porta dalla lunghissima distanza: blocca in due tempi Alfonso.

Al 31° il raddoppio. Dal limite sinistro dell’area Valeri mette un cross morbido sul secondo palo dove Strizzolo è libero di colpire: Borra respinge il primo colpo di testa, ma sul seguente tap-in non può nulla. Cremonese avanti 2 a 0.

Al 33° traversone dalla sinistra di Settembrini, blocca Alfonso. Al 34° angolo per i lombardi: calcia Pinato, la difesa ospite sventa.