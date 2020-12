Sciopero nazionale della logistica indetto dal Si.Cobas: domani presidio al magazzino Bartolini

Genova. Domani Venerdì 18 Dicembre sarà sciopero nazionale della logistica. La mobilitazione è indetta dal sindacato Si.Cobas per “lo sblocco della contrattazione collettiva e per l’applicazione di un protocollo sulla sicurezza sui posti di lavoro che tuteli realmente la salute degli operai dentro i magazzini” si legge in una nota del sindacato.

A Genova nell’ambito della protesta è stato organizzato un presidio davanti ai magazzini Bartolini di via Fratelli di Coronata a partire dalle 7.

“I padroni di tutti i settori, con l’appoggio del governo, usano l’emergenza sanitaria per accrescere i loro profitti e colpire i lavoratori, non rinnovando i contratti scaduti, lasciando a casa i precari a tempo determinato, attaccando ulteriormente il diritto di sciopero” si legge nel volantino che è stato distribuito in questi giorni davanti ai cancelli di diversi distributori della logistica.